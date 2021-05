Messina, record all'hub dell'ex Fiera: 1.515 vaccinazioni in un giorno

Il record di giovedì è già battuto. Ieri l’hub dell’ex Fiera di Messina ha fatto registrare un nuovo picco di vaccinazioni: 1.515. Ed è più che probabile che verrà rivisto, al rialzo, l’altro record, fatto registrare in tutta la provincia proprio giovedì: 5.855 dosi in un giorno solo. Il dato di ieri sarà reso noto solo oggi, ma il trend è in continua crescita, anche negli altri centri vaccinali.

Sono state 300 le somministrazioni all’ospedale Papardo, di cui 153 prime dosi, 55 per la fascia d’età 50-59 anni, 39 per la fascia 16-49 anni. All’ex ospedale militare di viale Europa, invece, sono state 313 le somministrazioni, di cui 182 Pfizer, 96 Moderna e 35 AstraZeneca. Tornando all’hub in Fiera, è stato ancora una volta il siero Pfizer il più utilizzato (1.252 dosi), seguito da AstraZeneca (229) e Moderna (34).

Dati che sono destinati a salire per una serie di ragioni. Oggi aprirà l’hub di Lipari, dove si concluderà il “tour” tra le isole Eolie (ieri completata la campagna a Vulcano, con ulteriori 155 dosi che fanno arrivare il totale, in due giorni, di 425). Lunedì, invece, sarà la volta del primo hub in un centro commerciale, il parco Corolla di Milazzo, e nella prossima settimana seguiranno le inaugurazioni dei centri vaccinali del PalaRescifina di Messina, del Lumbi a Taormina e a Brolo.

Sempre da lunedì la campagna si allargherà agli over 40 (ai quali sono destinati i sieri Pfizer o Moderna, in attesa che il Cts si pronunci sull’AstraZeneca agli under 60) e la prossima settimana verrà replicata nei comuni montani l’iniziativa che ha già avuto successo nelle isole Eolie.

Ieri non si è registrato nessun decesso, mentre rimane stabilmente basso il numero dei contagi: appena 15 a Messina (su 194 tamponi), 85 in tutta la provincia (su 877 test). Situazione in miglioramento anche negli ospedali: 70 i ricoveri in degenza ordinaria, 20 in terapia intensiva e sub-intensiva.

