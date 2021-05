Santa Teresa diventa zona rossa: sono 54 i positivi. La decisione della Regione

È precipitata nelle ultime ore la situazione sanitaria a Santa Teresa di Riva. I positivi al Covid-19 sono aumentati fino a quota 54 e il sindaco Danilo Lo Giudice ha chiesto nel pomeriggio l’istituzione della zona rossa, accordata in serata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, con la firma dell’ordinanza che scatterà domenica 16 e rimarrà in vigore fino al 26 maggio. La decisione di chiedere le restrizioni più severe è maturata in quanto nell’ultima settimana sono emersi 35 nuovi casi ed è stata superata la soglia di 250 casi ogni 100.000 abitanti, che per la cittadina jonica è di circa 25 contagi settimanali. Oggi il primo cittadino ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di piazze, parchi giochi, aree verdi ed aree pubbliche oggetto di possibili assembramenti e ha vietato lo stazionamento in ogni area aperta al pubblico. “Avevo cercato di evitare di dover arrivare alla zona rossa, ho fatto vari appelli alla cittadinanza - ha detto lo Giudice - ma purtroppo l’irresponsabilità ha portato a questa situazione. Abbiamo fallito miseramente, avevo avvertito la popolazione quando avevamo solo 8 casi, adesso ognuno si deve assumere le responsabilità, inutile ripetere che non ci sono stati controlli”.

© Riproduzione riservata