Record di vaccini alla Fiera di Messina e... da oggi si può "scegliere" il siero

Il primo giorno dei cinquantenni regala il nuovo record all’hub in Fiera. Sono state, infatti, 1.448 le somministrazioni, ieri, al centro vaccinale dell’ex quartiere fieristico, il dato più alto da quando è stato aperto, superando abbondantemente il record precedente, registrato il 9 maggio con 1.023 dosi inoculate. Un boom atteso, che però potrebbe presto essere ulteriormente scalzato grazie alla novità annunciata ieri dal presidente della Regione, Nello Musumeci (che detiene ancora la delega ad interim alla Salute).

«Nelle more che il Comitato tecnico scientifico nazionale dia il proprio parere sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca (oggi Vaxzevria) per gli under 60 – si legge in un comunicato della Regione –, il dirigente generale del dipartimento Asoe dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca, su disposizione del presidente della Regione, ha comunicato alle Asp che la campagna di vaccinazione potrà proseguire, a richiesta, anche con vaccini a mRna (Pfizer o Moderna). Resta invariato il siero da utilizzare, invece, nel richiamo per chi ha già effettuato come prima dose il vaccino AstraZeneca».

Una novità non da poco: sostanzialmente chi si è già prenotato e destinato alla vaccinazione col siero anglo-svedese, può richiedere, anche senza una certificazione medica specifica, di essere sottoposto alla somministrazione di un vaccino diverso, Pfizer o Moderna.

