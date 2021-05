Potature, riqualificazioni e lavori: le strade di Messina sempre più off limits

Lavori, riqualificazioni e potature in città, odissee sulla tangenziale. Il traffico a Messina è sempre più congestionato e lo sarà ancora per diversi giorni. Richieste e segnalazioni di disagi da parte di cittadini sono arrivate in merito alla circolazione viaria in via del Santo, a causa dell’esecuzione di lavori da parte di AMAM con l’Amministrazione comunale precisa quanto segue. “La Polizia Municipale sta presidiando già l’incrocio al fine di agevolare quanto più possibile il deflusso veicolare. I lavori, già programmati da tempo da parte di Amam si sono resi necessari e salvo eventuali imprevisti saranno ultimati domenica 16.

Via del Santo

"Gli interventi – scrive in una nota l'Amministrazione - sono eseguiti durante le ore notturne, proprio per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza. In merito poi, alla lamentata sovrapposizione dei lavori di via del Santo con la chiusura della tangenziale – sottolineano inoltre gli Assessori Dafne Musolino, Salvatore Mondello e la Presidente di Amam Loredana Bonasera – erano stati programmati successivamente alla conclusione di quelli da parte del CAS sul tratto autostradale. Purtroppo questi ultimi si sono protratti oltre il previsto e a tutt’oggi sono in corso. L’Amministrazione comunale si rammarica per i disagi che si sono venuti a creare pur non avendo alcuna responsabilità sui ritardi nei lavori in tangenziale da parte del Cas”.

Viale della Libertà

Intanto da lunedì 17 sino al 19 giugno, dalle ore 6 alle 17.30, ma con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13-14.15, saranno effettuati interventi di scerbatura in entrambe le carreggiate di viale della Liberta, in adiacenza alla sede tranviaria, nel tratto compreso tra viale Annunziata e via Brasile. Per singoli tratti di intervento della lunghezza massima di 50, saranno ristrette le carreggiate stradali per una larghezza di 1 metro, in adiacenza ai cordoli di separazione della sede tranviaria.

Via Napoli

E ancora per consentire l’esecuzione di interventi di ripristino di un tratto di marciapiede in via Napoli, sono state disposte limitazioni viarie. Da lunedì 17 sino a mercoledì 19, nella fascia oraria 7 – 17, sul lato valle di via Napoli, nel tratto compreso tra le vie Puglie e via Roosevelt, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ed il limite massimo di velocità di 20 km/h.

Vie Palermo, Santa Maria di Gesù Inferiore e Catania

Da lunedì 17 e sino a lunedì 31, nella fascia oraria 6 – 17.30, sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle vie Palermo, nel tratto compreso tra largo La Corte Cailler e via S. Maria di Gesù Inferiore; S. Maria di Gesù Inferiore, tra le vie Palermo e S. Orsola; e sui lati est della carreggiata est e ovest della carreggiata ovest di via Catania, tra le vie S. Cosimo e Lucania. Le limitazioni viarie sono state disposte per consentire l’esecuzione di interventi di potatura ordinaria mirata alla sagomatura e contenimento delle chiome, affidati alla Ital Costruzioni srl. Per i singoli tratti di intervento giornaliero, sarà inoltre interdetto il transito pedonale nei corrispondenti marciapiede, indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni sul lato opposto e garantendo l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di idonee protezioni superiori e laterali, al fine di consentire il posizionamento dei mezzi d’opera necessari. La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione stradale garantita e regolamentata nella restante parte, provvedendo ad istituire il senso unico alternato di circolazione in quelle strade a doppio senso in cui a causa dei lavori non è possibile mantenerlo contemporaneamente. Gli interventi dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13-14.15.

