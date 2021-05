Ospedale San Vincenzo di Taormina, Ortopedia a rischio chiusura

Si fa concreto lo spettro della chiusura per il reparto di Ortopedia dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Uno dei reparti di riferimento del presidio di contrada Sirina, dove affluiscono numerosi pazienti dall'hinterland, ma anche da diverse zone del messinese e dell'etneo, è infatti ad un passo dal punto di non ritorno per la carenza di organico.

Stando alle previsioni della pianta organica dovrebbero esserci almeno 7 ortopedici in forza a questo reparto ma sin qui ne sono rimasti soltanto 4 più il primario, il dott. Roberto Ventimiglia. E adesso i medici a disposizione dell'Ortopedia potrebbe diventare già nei prossimi giorni soltanto due. Si prospettano, quindi, due ulteriori defezioni di professionisti che potrebbero lasciare il reparto.

Anche per questo, visto il perdurare e l'aggravarsi della problematica di una carenza cronica di medici di Ortopedia, ed anche tenendo conto che al momento l'Asp non ha bandito appositi concorsi per il potenziamento dell'organico, il bivio di questa unità operativa diventa tra l'andare incontro ad una clamorosa chiusura o una soluzione d'emergenza che consentirebbe di affrontare il momento di difficoltà in attesa dei rinforzi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata