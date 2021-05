Mistero nel messinese, ritrovato il corpo di una giovane donna sulla spiaggia di Ponte Naso

Il corpo di una giovane donna è stato ritrovato privo di vita sulla spiaggia di Ponte Naso nel pomeriggio di oggi. La donna, 43enne di Raccuja, era in abbigliamento sportivo e non aveva documenti con se. Sul posto i carabinieri della stazione di Naso, la Guardia Costiera di Sant’Agata Militello e un’ambulanza del 118. Si aspetta l’arrivo del magistrato di turno e del medico legale. A segnalare il corpo riverso sulla battigia sono stati alcuni giovani che si trovavano casualmente in zona. Poco distante dal luogo del ritrovamento era parcheggiata un’autovettura. In corso le verifiche dei carabinieri per capire se si tratti dell’auto della donna.

