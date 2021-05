Danneggiamento e lesioni, ventenne nei guai a Taormina

La Polizia Locale ha arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un ventenne di Taormina. Gli agenti, impegnati nel servizio di controllo del rispetto delle misure anti-Covid, in questo ambito hanno proceduto all’arresto in flagranza di Marco Manuli. Nel pomeriggio di lunedì scorso due cittadini si sono presentati al Comando di Polizia locale di Corso Umberto per segnalare la presenza di un giovane, successivamente identificato in Manuli, palesemente alterato che disturbava i passanti. Gli uomini della Polizia Locale verificavano, a quel punto, la segnalazione e poco dopo hanno individuato la persona a pochi passi dagli uffici comunali che, dapprima, ha sferrato un calcio ad una vetrina mandandola in frantumi e, successivamente, ha sferrato un pugno ad un passante allontanandosi repentinamente in direzione Porta Messina.

