Stromboli: riecco "Iddu", intensa attività esplosiva e lava

Riecco 'Iddù, lo Stromboli. Dalle 10 circa di stamani, sino alle 13:30 si è osservata dalle telecamere di sorveglianza e dal personale dell’Ingv in campo, un’attività vulcanica caratterizzata da un’intensa attività di spattering - frammenti di lava fluida emessi dalla bocca vulcanica - nel settore craterico nord.

In particolare, l’attività è stata discontinua con fasi più intense tra le 10:10 e le 11 e tra le 11:45 e le 12:45, seguita poi da fasi brevi e più discontinue. Il settore craterico centro-sud ha prodotto un’attività esplosiva di intensità variabile e a tratti intensa. Nel complesso l’attività si è posta su un livello medio-alto per assestarsi su un livello medio nel corso del pomeriggio. Il flusso di SO2 ha mostrato valori oscillanti tra un livello medio e medio-alto, con fasi di graduale e costante incremento in coincidenza con le attività di spattering intenso. Dal mese di aprile si osserva una tendenza all’incremento nel regime di degassamento. Contestualmente, dalle 10:05 è stato osservato un incremento del livello del tremore alle stazioni sommitali, che da valori medio-bassi ha raggiunto valori medio-alti fino alle ore 13:30 per poi ritornare ai livelli precedenti.

