Bici elettriche e monopattini a Messina, le nuove frontiere della mobilità

Il Comune di Messina percorre la nuova strada della mobilità, certamente al passo coi tempi. Si chiama “Io mi muovo sostenibile” il progetto che prevede l’impiego di monopattini e bici a pedalata assistita. Predisposte dall’Area tecnica-Dipartimento servizi territoriali e urbanistici-Servizio di mobilità urbana e autoparco le linee guida per l’autorizzazione del noleggio, le modalità di impiego, le norme di comportamento e l’ambito di circolazione. Un passaggio propedeutico e necessario, nell’ottica delle attività di sharing dei dispositivi in questione sarà l’adozione di una specifica delibera di Giunta, volta a individuare i criteri di svolgimento. Bisognerà anche verificare che le proposte del singolo operatore privato siano coerenti con gli standard minimi fissati in un bando a cura del Servizio mobilità urbana di Palazzo Zanca. La fase sperimentale avrà comunque una durata di 12 mesi consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di esercizio allegato all’avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata