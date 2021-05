Palazzo Sciacca-Baratta di Patti , ora la gara. Entro agosto vanno aperti i cantieri

A novanta giorni dalla notifica del decreto di finanziamento da 1 milione e 242.658,92 euro per la riqualificazione dell’antico palazzo Sciacca Baratta, la giunta municipale ha espresso l’atto di indirizzo e assegnato l’intera somma sia per procedere nell’immediato con l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura che per allocare il grosso delle risorse utili alla realizzazione concreta dell’opera. Il timing imposto dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture prevede che i lavori inizino entro e non oltre i 180 giorni successivi all’emissione del decreto di finanziamento, formalizzata nel febbraio scorso. Ergo, i vertici comunali dovranno inaugurare i cantieri entro la metà di agosto per non rischiare di perdere il finanziamento. Prima, però, bisognerà affidare la direzione lavori, poi bandire la gara d’appalto e infine affidare i lavori.

