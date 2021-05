Messina, lo spaccio a Giostra: salgono a 73 gli indagati dopo la retata antidroga

Un indagato in più, al termine del blitz effettuato dalla Squadra mobile, nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Salgono così da 72 a 73 le persone rimaste invischiate nell’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina chiamata “Market place”. Al lungo elenco si aggiunge Giovanni Amante, messinese di 55 anni, arrestato in flagranza di reato nella sua abitazione, nella stessa zona di via Seminario Estivo al centro del narcotraffico conteso da due famiglie, quella degli Arrigo e quella dei Bonanno. Amante – e non Antonio Ardizzone, come riportato nell’edizione della Gazzetta di venerdì scorso –, è stato sorpreso dagli agenti con un discreto quantitativo di stupefacente in casa. La polizia ha bussato alla sua porta e, dopo aver mostrato un decreto di perquisizione, ha rivoltato come un calzino il suo appartamento, a Giostra. Nella camera da letto, trovati alcuni barattoli con all’interno diversi involucri in cellophane, contenenti cocaina, per un peso complessivo di 440 grammi, nonché 9 grammi di canapa indiana. Inoltre, rinvenuti e sottoposti a sequestro un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

