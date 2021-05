Barcellona, riaperti i cantieri del ponte Calderà. Sarà ultimato entro la fine di giugno

Il nuovo ponte in acciaio di Calderà che sostituirà la vecchia struttura crollata con la piena dell'alluvione del 22 novembre 2011 sarà ultimato entro il 24 giugno. Lo prevede l'atto di sottomissione con il quale è stata accettata la perizia di variante decisa il 18 agosto scorso per modificare la struttura portante del “tubo arco”, redatta dai tecnici della Città Metropolitana di Messina e che la società “Ricciardello spa” ha sottoscritto solo adesso per accettazione. La ripresa dei lavori è avvenuta dopo le 5 diffide inoltrate dal sindaco Pinuccio Calabrò nei confronti di Palazzo dei Leoni. Adesso tutto è stato predisposto. Le travi in acciaio, che una volta assemblate costituiranno la struttura portante dell'impalcato, sono già in cantiere e parte di esse sono state posizionate su supporti provvisori per essere, già dalla prossima settimana, saldate per realizzare un'unica campata che a sua volta sarà retta dal tubo arco, la struttura portante collocata lungo l'asse longitudinale mediano del nuovo viadotto.

