Sicilia "arancione", Fipe-Confcommercio al Prefetto di Messina: "Data certa per riaperture"

Incontro in prefettura questa mattina tra il Prefetto, Cosima di Stani, e il presidente di Fipe-Confcommercio Carmelo Picciotto. Al centro le preoccupazioni per il clima di forte tensione e malcontento generatosi dopo la decisione da parte del Ministro Speranza di mantenere la Sicilia in zona arancione fino al prossimo lunedì.

Decisione dalle pesanti ripercussioni nella città di Messina, oggi tra le meno colpite dal contagio e nella quale ha giocato un ruolo chiave il forte senso di responsabilità dei ristoratori e dei pubblici esercenti che hanno sempre mantenuto comportamenti virtuosi. La decisione sarebbe stata dettata da un rallentamento nelle vaccinazioni che renderebbe, secondo quanto diffuso dalla stampa nazionale, il quadro regionale più esposto al rischio contagio.

Un aspetto, quest'ultimo, su cui è intervenuto anche il Prefetto al quale il presidente Picciotto ha manifestato la volontà di Fipe-Confcommercio di mettere a disposizione la propria sede per la vaccinazione dei propri associati oltre alla disponibilità a continuare a farsi promotore di una ulteriore campagna di sensibilizzazione a sostegno della vaccinazione nel settore dei pubblici esercizi.

Nel corso del cordiale incontro Fipe Confcommercio ha anche chiesto una data certa per la riapertura e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per la fuoriuscita dall'emergenza e la ripartenza di tutto il comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi. Un segno tangibile che vuole essere un riconoscimento per il grande senso di responsabilità degli operatori del settore che hanno in questi mesi accettato le chiusure attuando comportamenti virtuosi e dimostrando in più occasioni di avere la capacità di operare in assoluta sicurezza. Un tavolo che possa portare a soluzioni tangibili a sostegno alle imprese attraverso la sburocratizzazione e ulteriori contributi economici.

