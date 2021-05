Colpo in gioielleria, la scorsa notte. Ignoti hanno preso di mira l’esercizio “Oromania Arte e mestiere”, in via Garibaldi a Messina. Forzata la saracinesca, hanno sottratto dalle vetrine oggetti preziosi e orologi di valore. Sul posto la Squadra volante per il primo intervento, mentre le indagini sono affidate alla Squadra mobile.

