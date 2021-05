Covid e non solo... Food, turismo, cultura, omofobia e Ponte stasera a Scirocco

Mentre i ristoratori sono sempre più in crisi e in apprensione per aperture e colorazioni, la campagna vaccinale sull'isola non decolla e la stagione turistica si presenta incerta. Di questo e di altro si parlerà questa sera alle 20,30 a Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi.

Nel primo step presenti l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina, l'assessore comunale al Turismo Enzo Caruso, il sindaco di Taormina Mario Bolognari e il presidente dell'ente teatro Orazio Miloro. Voce ai ristoratori nel collegamento esterno condotto da Tiziana Caruso. A seguire lo step dedicato ai vaccini e all'emergenza Virus che vedrà collegato il direttore generale dell'Asp Bernardo Alagna.

Ci sarà spazio anche per le polemiche scaturite dal dibattito sul Ddl Zan e dal post omofobo pubblicato da un docente universitario messinese. Saranno presenti il parlamentare di Fratelli d'Italia Ella Bucalo, il presidente di Arcy Gay Rosario Duca, il consigliere comunale Alessandro Russo e il dirigente della Lega Fabio Cantarella.

Spazio alla questione ponte con l'intervento dell'ingegnere Giovanni Mollica autore del volume “Stretto di Messina e rispetto della transizione ecologica” promosso dal distretto 2110 del Rotary. Ultimo step dedicato ai messinesi nel mondo. Collegamento con lo chef messinese Paolo Ricciardo che a Valentia in Spagna ha aperto un locale che sta andando per la maggiore.

© Riproduzione riservata