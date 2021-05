Messina, tentativo di avvelenare una colonia di gatti in via Regina Elena

Da qualche settimana a questa parte una colonia felina che si è insediata sul viale Regina Elena, regolarmente registrata al Comune di Messina, è stata presa di mira da ignoti, che hanno sparso del liquido cancerogeno e velenoso su un muretto del cortile, dove risiedono gli stessi felini, causando forti irritazioni alla stessa tutrice della colonia ed anche danni ad alcuni felini. La stessa volontaria che cura la colonia è stata medicata alla guardia medica ed ha inoltre sporto denuncia all'autorità di pubblica sicurezza poiché sarebbe divenuta vittima di continue minacce verbali e di insulti da parte di alcuni residenti della zona. I felini, ha fatto sapere la tutrice, sono tutti microchippati e sterilizzati e la stessa ha voluto precisare che quotidianamente cura e mantiene pulito il luogo dove dimorano i gatti.

Tali particolari sono stati riferiti al consigliere della Quinta Municipalità Franco Laimo, che più volte si è speso per la tutela degli animali. Lo stesso Laimo ha avvisato l'assessore con delega alla tutela e benessere degli animali Massimo Minutoli, che si è mostrato sensibile alla questione. Non è il primo caso, purtroppo, che si presenta nella zona, dopo i fatti verificatisi negli scorsi mesi nella non lontana “Scalinata Ringo” che ha portato alla morte per avvelenamento di quattro gattini e di un’altra colonia felina registrata nel quartiere.

«Ricordiamo che le colonie feline sono punti di aggregazione di gatti liberi, più o meno numerosi, che convivono e frequentano abitualmente una determinata area, pubblica o privata (persino condominiale), eventualmente accuditi e nutriti grazie all’aiuto di volontari – ha ricordato Laimo -. Questa forma di raccolta tiene sotto controllo la presenza degli animali sul territorio, la loro salute ed anche le nascite, evitando così di incrementare la problematica del randagismo. Le colonie possono essere registrate presso il Comune ove si trovano da un responsabile, un referente, solitamente un volontario, che viene formalmente incaricato al fine di gestire la colonia per tutto ciò che attiene il suo mantenimento, salvo che per le spese veterinarie che rimangono a carico dell’Ente. Il Comune riconosce e favorisce l’attività del responsabile, fornendo, se possibile, cibo, cartellonistica atta a segnalare la presenza di una colonia felina e permettendo l’accesso dei volontari alla colonia quando necessario. I gatti appartenenti alle colonie feline vengono censiti, ne viene promossa l’adozione e sono sterilizzati dalla Autorità Sanitaria Locale che provvede, in seguito, al loro reinserimento nella colonia di appartenenza. Chiunque assista ad atti vandalici contro animali vada a denunciare subito l'accaduto».

