Incidente stradala a Roma: tra le vittime anche Simone Piromalli, testimone del processo Luca Sacchi

Incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma. Coinvolti un carroattrezzi e una moto. Secondo quanto si apprende, tra le vittime c'è Simone Piromalli, uno dei testimoni chiave nel processo per l’omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso con un colpo di pistola nel quartiere Appio Latino. L’incidente è avvenuto in carreggiata interna tra l'uscita 11 Nomentana e l’uscita 12 Centrale del Latte. Sul posto 118 e polizia stradale. A perdere la vita anche una ragazza che era in moto con Piromalli.

Simone Piromalli era il testimone chiave del processo per la morte di Luca Sacchi. La sera del 23 ottobre si era recato insieme all'amico Valerio Rispoli all'Appio per fare da intermediario tra Giovanni Princi e Valerio Del Grosso per l'acquisto di quindici chili di marijuana. Sono stati proprio Valerio Rispoli e Simone Piromalli, non appena avvenuto l'omicidio, a rivolgersi ai carabinieri per dire tutto ciò che sapevano sull'assassinio di Luca Sacchi. Inizialmente indagato, la posizione di Simone Piromalli era stata poi archiviata.

