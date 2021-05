Il messinese giramondo stasera in diretta anche su La7 a Piazzapulita

Giuseppe Bertuccio D’Angelo, il 30enne di origini messinesi che, dopo aver conseguito una laurea in Economia alla Bicocca di Milano, ha mollato tutto iniziando una carriera da “reporter del web”, sarà ospite stasera di Formigli in prima serata su LA7 nel programma Piazzapulita. Interverrà in merito ai 130 migranti morti in mare il 21 aprile scorso.

Da diverse settimane è, infatti, imbarcato sulla Ocean Viking. Alla Gazzetta proprio stamani ha rilasciato un'intervista video nella quale ha raccontato il suo "Progetto Happiness”, di cui esiste anche un canale youtube sul quale condivide video di assurde esperienze e incredibili testimonianze in giro per il mondo. Ad oggi conta più di 300mila iscritti.

