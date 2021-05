Furci siculo, incidente scooter-auto: trauma cranico per un 72enne

Se l’è cavata fortunatamente con ferite non gravi lo scooterista che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente sulla via IV Novembre, la Statale 114. Mancavano pochi minuti alle 10 quando l’uomo, il 72enne G.G. residente a Pagliara, è finito a terra dopo uno scontro con un’autovettura all’intersezione con via dell’Oriente, a pochi passi dal centro cittadino.

Secondo una prima ricostruzione il veicolo stava effettuando la manovra di svolta verso sinistra per imboccare la traversa che conduce al lungomare e in questo frangente ha colpito il motociclo che transitava in quell’istante, facendo rovinare sull’asfalto il centauro. Il malcapitato, rimasto disteso e dolorante per diversi minuti a causa delle ferite riportate, è stato soccorso dallo stesso automobilista e da alcuni passanti e subito dopo ha ricevuto le cure del personale del 118 giunto con l’ambulanza della postazione di Santa Teresa di Riva.

Dopo essere stato stabilizzato è stato quindi trasferito per maggiori accertamenti e per i trattamenti del caso al Policlinico di Messina. Nell’incidente ha riportato un lieve trauma cranico e traumi agli arti inferiori ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.

