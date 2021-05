Lipari, gli ex lavoratori Pumex occupano l'aula consiliare del Comune

Esplode la rabbia degli ex Pumex che stamane hanno occupato in maniera pacifica l’aula consiliare del Comune di Lipari. La riunione del civico consesso, convocata per dibattere della critica situazione economica dell'ente, è stata, quindi, rinviata a domani. Con il passaggio alla Resais nel “limbo” e senza stipendio da quattro mesi, nonostante abbiano svolto importanti servizi per il Comune di Lipari, i trentacinque ex lavoratori dell’azienda pomicifera eoliana sono passati dalle parole ai fatti, occupando pacificamente l’aula consiliare del maggior Comune eoliano.

© Riproduzione riservata