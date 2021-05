Centri per le vaccinazioni: oggi apre Capo d’Orlando, poi Taormina. E si lavora a Milazzo

In dirittura d'arrivo i lavori per l'allestimento del Covid Hub di Taormina (come scrive il nostro corrispondente, Emanuele Cammaroto). Il centro vaccinale al parcheggio Lumbi dovrebbe essere inaugurato e quindi reso operativo già in questo fine settimana. Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo del direttore generale dell'Asp Messina, Bernardo Alagna, che ha inteso verificare lo stato di avanzamento degli interventi, incontrando il Rup, l'ing. Antonio Sciglio (responsabile regionale della Protezione civile per il comprensorio ionico).

E a Capo d’Orlando (come scrive Franco Perdichizzi) alle 12 di oggi, si inaugura il centro vaccinale. Saranno presenti il commissario emergenza Covid 19 Alberto Firenze e il direttore generale (facente funzioni) dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna. L’hub, grande 300 metri quadri, è ubicato nella piazza mercato ed all’interno ospita 9 postazioni per la somministrazione dei vaccini, nonché spazi destinati all’anamnesi dei pazienti, sale d’attesa, spogliatoi e uffici. A pieno regime, potrebbe giungere a somministrare fino a 800 vaccini al giorno. Il centro è stato inserito nel portale nazionale delle prenotazioni anti-covid e già al primo giorno ha esaurito le disponibilità di questa settimana.

Intanto a Milazzo (è la cronaca del nostro corrispondente, Giovanni Petrungaro) continua a lavorare per aprire il primo hub vaccinale ella città del Capo, dopo l’accordo raggiunto tra l'Ufficio straordinario per l’emergenza Covid, guidato da Alberto Firenze e la proprietà del Parco Corolla, il centro commerciale più grande della provincia di Messina. I tecnici dell’azienda sanitaria hanno già effettuato i sopralluoghi e avrebbero individuato un piano della nuova area del Corolla che fino ad oggi non è stato ancora utilizzato.

