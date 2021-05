Messina, in attesa del cinema gli artisti fanno vivere la facciata dell’Apollo

Da sabato scorso ha avuto inizio la rassegna artistica “Apollo&Arte”. Il Cinema Apollo ha finalmente riacceso le sue luci, e in attesa di collocare le locandine cinematografiche nei suoi espositori, in vista delle tanto attese riaperture di teatri e cinema, ha arricchito i suoi spazi esterni con opere d’arte, ridando luce e colore alla via San Filippo Bianchi.

«La mostra è stata un'idea principalmente utopica. Un giorno mentre passavo per la via San Filippo Bianchi ho notato che mancavano le locandine negli espositori del cinema – racconta Daniele Mircuda, organizzattore di “Apollo&Arte” –, così ho pensato di utilizzarli come pannelli per realizzare una mostra artistica. Mi sono rivolto a Loredana Polizzi, titolare dello storico cinema Apollo di Messina, che si è subito dimostrata disponibile ed entusiasta dell'idea. Questa mostra vuole dimostrare che il cinema, oltre ad essere un luogo culturale al suo interno, può essere un luogo culturale anche al suo esterno.

