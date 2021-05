Messina, in arrivo 80 nuove assunzioni all'Atm

Ci saranno 80 nuove assunzioni all’ATM. È quanto emerso nella seduta della prima commissione consiliare, presidente Libero Gioveni, al termine del confronto con il presidente della ATM Giuseppe Campagna. L’azienda di trasporti deve arrivare a quota 280 autisti entro la fine del 2021 ad oggi ne ha 220 ma una ventina sono destinati solo alla tranvia. Le assunzioni avverranno attraverso la procedura già avviata di reclutamento di autisti over 30 e per la quale sono state presentate oltre 1200 domande. La selezione avverrà come previsto in origine cioè attraverso una combinazione di titoli e il risultato di quiz che nonostante la pandemia si potranno comunque svolgere online.

© Riproduzione riservata