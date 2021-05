Messina, il progetto del nuovo “Vascone”: un anno di lavori per il restyling

E' destinato a cambiare volto, un po' come avverrà anche per il Sant'Orsola. Il Vascone è il secondo mercato cittadino che godrà dei fondi del Masterplan e che, fra qualche tempo, non vedremo più nelle condizioni, davvero al limite, in cui è oggi.

Il Comune ha impegnato oltre 1,7 milioni di euro del suo Patto per il Sud, per un profondo restyling dello spazio mercatale più frequentato della città. Non sarà abbattuto e ricostruito di sana pianta come previsto per l'area del S. Orsola, ma la struttura sarà comunque rimessa per gran parte a nuovo.

Sarà migliorata la funzionalità, il sistema di copertura, la dotazione impiantistica, in un’ottica di riqualificazione dello spazio. In questi giorni è in corso di affidamento la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento per il quale, in termini di lavori concreti, servirà un anno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata