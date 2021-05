Ponte sullo Stretto, la relazione in Parlamento il 12 maggio. L'assessore Falcone: "Farlo con Eurolink"

«La relazione degli esperti sul Ponte di Messina di cui ha parlato oggi il ministro dei Trasporti Giovannini sarà trasmessa al Parlamento per poter essere esaminata e discussa dalle commissioni competenti». Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito delle dichiarazioni del ministro Enrico Giovannini sul Ponte di Messina. «Il testo spero venga esaminato dalle Commissioni Ambiente e Trasporti riunite della Camera nel corso della riunione fissata per prossimo il 12 maggio», conclude.

«Le ultime notizie che giungono da Roma ci danno ragione. La commissione di esperti, istituita dall’ex ministro De Micheli, conferma quello che sosteniamo da sempre, cioè la bontà del progetto già esistente del Ponte sullo Stretto come unica strada per scrivere una nuova storia di Sicilia e Sud Italia. Per altro verso, l’ipotesi alternativa di Italferr del Ponte a tre campate, ancorché valida e ritenuta fattibile, sarebbe però tutta ancora da impostare. Ecco perché dobbiamo partire subito dal progetto di Eurolink che WeBuild, assieme a Sicilia e Calabria, si è detta pronta a realizzare da subito. Un progetto chiavi in mano, già munito dei necessari pareri e relative autorizzazioni. Il governo Musumeci chiede che non si perda più tempo, facendo anche appello alla chiara maggioranza pro-Ponte presente in Parlamento. Oggi ci sono tutte le condizioni per passare dalle parole ai fatti». Lo dice l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando le notizie sull'esito dei lavori della Commissione ministeriale istituita per esaminare la questione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina

