Scuola, Milazzo a tutta presenza: aule anche nel cortile pur di tornare tra i banchi

Aule realizzate all'aperto per consentire agli studenti di frequentare in presenza, limitando al massimo la didattica a distanza e cercando di rispettare il più possibile le norme sul distanziamento.

Al Tecnico “Majorana”, la scuola più popolosa della provincia di Messina con oltre 1.600 studenti, si è deciso di sfruttare anche l'ampia area esterna per realizzare 4 aule dove poter svolgere le lezioni in sicurezza. Si aggiungono alle sei già realizzate a settembre, ma all'interno dell'edificio, e consentono alla scuola diretta dal preside Stello Vadalà di poter predisporre la modalità di didattica in presenza al 75% e, per la restante parte, l'erogazione tramite la didattica digitale integrata, utilizzando tutti gli ambienti del plesso di via Tre Monti già adeguatamente predisposti e precedentemente sottoposti a rimodulazione grazie a degli efficaci interventi di edilizia leggera.

L'ampio cortile esterno del “Majorana” è così diventato spazio funzionale alla didattica grazie all'allestimento, in una sua parte, di 4 strutture in cui 4 delle 67 classi dell'istituto si alterneranno per lo svolgimento delle lezioni curriculari.

«Diventa parte integrante di un'esperienza già avviata dalla scuola - spiega Vadalà - che, sin dai primi mesi di quest'anno scolastico, segnato dalla pandemia, aveva allestito nel cortile interno una tensostruttura dove “il niente banchi e niente cattedre” richiamava il principio dell'outdoor education.

Con la scuola all'aperto la didattica innovativa, i nuovi spazi di apprendimento, ma soprattutto, e particolarmente in un momento assai delicato caratterizzato dalla frammentazione delle esperienze, e dalle lezioni on-line, con l'impegno e la passione di tutti i docenti, il “Majorana” intende manifestare la propria essenza di istituzione educativa vicina alle esigenze degli alunni, delle famiglie, dei docenti stessi e di chi vive la scuola quotidianamente a 360 gradi, confermando la sua mission primaria che pone al centro della propria azione il conseguimento di competenze sociali ed emotive, per la tutela e la garanzia del benessere psico-fisico di ogni essere umano come presupposto essenziale dello sviluppo cognitivo».

