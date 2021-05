Messina supera per la prima volta le quattromila dosi in un giorno

Messina batte se stessa e supera per la prima volta quota quattromila vaccini in un giorno. Un exploit, relativo a giovedì scorso, che arriva dopo una escalation che ha fatto registrare mille somministrazioni in più da martedì (3209) a l’altro ieri (4176). Un’impennata dovuta alla campagna regionale per gli over 60 ed estremamente fragili che, da mercoledì, possono vaccinarsi anche senza prenotazione. Ma soprattutto grazie al fatto che adesso le fiale a disposizione dell’Asp sono molte di più e soprattutto sembrano (qualche cautela pare opportuna) arrivare con una buona frequenza. Le quasi 20.000 dosi di Pfizer arrivate in questa settimana sono state il vero motore di questa crescita di vaccinazioni. A proposito della campagna “porte aperte” senza prenotazioni, sono state rese note le strutture ospedaliere e gli hub che sono in grado di poter partecipare all’iniziativa che punta a dare fondo alle categorie in target. Sono dieci e quattro si trovano nel capoluogo. Sull’andamento della campagna vaccinale, a quattro mesi dalla prima somministrazione, il Commissario per l’emergenza covid di Messina Alberto Firenze, fresco di rinnovo del mandato, fa il punto.

