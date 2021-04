Messina, un mese fa la scomparsa della prof. Augusta Turiaco. Il ricordo nelle letterine dei suoi alunni

Un mese fa tragicamente si spegneva la prof.ssa Augusta Turiaco, la ricordiamo con le letterine scritte dai suoi alunni dell'Istituto Comprensivo Mazzini Gallo.

Cara prof, volgendo gli occhi al cielo, anche noi “piccoli” di 1 C vogliamo porgerLe il nostro saluto, e ricordare tutto ciò che con amore reciproco abbiamo trascorso insieme. Vogliamo menzionare per prima la fortuna che abbiamo avuto di conoscerla, chi quest’anno, chi due anni fa partecipando attivamente al meraviglioso coro che è divenuto indimenticabile spettacolo al Vittorio Emanuele. Rimane impressa in modo indelebile in tutte le nostre menti e nei nostri cuori la sua immagine di bontà e gentilezza, di eleganza e solarità spontanea, ma soprattutto di passione profonda per la musica e per il suo insegnamento.

Durante questo insolito e difficile anno, fiduciosi dei suoi metodi gentili, abbiamo seguito i suoi preziosi insegnamenti. In poco tempo è riuscita a trasmetterci tantissime nozioni che siamo riusciti ad apprendere tutti grazie al cuore: quel cuore che lei sempre metteva nei suoi insegnamenti e che ha fatto in modo di farci appassionare tutti alla musica. Ogni singola lezione con lei era il rinnovo del bene reciproco: sappiamo che ci voleva tutti tanto bene, e spero che sia a conoscenza del fatto che noi gliene volevamo altrettanto. Oggi noi la vogliamo ricordare come un’eroina della salute pubblica, che fino all’ultimo ha voluto fare di se stessa il bene di tutti.

Non dimenticheremo mai tutto ciò che con passione ci ha trasmesso: il suo amore ha inciso su di noi - proprio come uno spartito musicale - appassionate parole che lasceranno sempre il segno e che conserveremo preziose nei nostri cuori. In questa Terra c’è un accorato bisogno di lei, ma probabilmente Dio le ha voluto riservare un posto speciale per trasmettere dal profondo del cuore note dolci anche Lassu’. Grazie professoressa Augusta Turiaco!

I suoi alunni di 1 C

-----------------------------

Alla nostra cara professoressa Turiaco,

è davvero difficile accettare la scomparsa così improvvisa di una persona speciale… ora possiamo solo stringerci tutti in un collettivo “Grazie”, grazie per tutto quello che ha fatto per noi e per aver contribuito a renderci ciò che siamo adesso. Grazie per aver creduto in noi, per averci fatto sentire parte di una piccola, grande famiglia e soprattutto grazie per averci insegnato a vivere sempre con il sorriso, con in sottofondo una colonna sonora piacevole ad accompagnarci.

Il modo in cui ci guardava parlava da solo: ci ha sempre fatti sentire protetti e amati e ora possiamo solo sperare che, ovunque lei sia, possa sentire la nostra gratitudine e il nostro abbraccio. Nessuno potrà mai sostituirla, rimarrà sempre la nostra cara e amorevole professoressa di musica, con la sua pazienza e i suoi sorrisi luminosi che ogni giorno ci regalava. Con il suo semplice ma intenso modo di fare, ci ha fatto amare la musica, in tutte le sue forme. Le promettiamo che faremo di tutto per renderla fiera di noi e del nostro cammino, imparando dai nostri sbagli e traendone insegnamenti preziosi, come lei ci ha sempre insegnato. Le chiediamo solo di proteggerci da lassù, di essere il nostro angelo custode, che ci accompagnerà in tutte le tappe della vita, che cercheremo di vivere a pieno, poiché, come lei ci ha insegnato, ogni attimo è prezioso. La vita è stata crudele con lei, l’ha fatta andare via troppo presto, ma sappia che non la dimenticheremo mai e che il suo ricordo rimarrà per sempre forte e, quando esso verrà unito alla magia della musica, la sua memoria risuonerà sempre di più nei nostri cuori, rendendoci ogni volta più forti. Le vogliamo davvero un bene infinito. Ci mancherà moltissimo.

Con immenso amore, la 2 A

-----------------------------------

Cara professoressa Augusta Turiaco,

noi l’aspettavamo in classe, come sempre, perchè avevamo ancora tante cose da fare insieme, tante cose da imparare e tanti progetti da realizzare. Non avremmo mai pensato di doverle scrivere una lettera per darle un ultimo saluto e manifestarle tutta la nostra immensa gratitudine, proprio adesso che abbiamo imparato, grazie a lei, a leggere e scrivere la musica e cantare, senza gridare, come lei ci ha insegnato, svelandoci qualche trucchetto per una migliore impostazione vocale. Ci divertivamo tanto durante le sue ore, che attendavamo con trepidazione. Era una delle insegnanti più divertenti, gentili e affettuose. Non avremmo mai immaginato che una persona a noi cara e vicina potesse morire per proteggere la sua e la nostra vita. Quando abbiamo saputo che stava soffrendo e lottava tra la vita e la morte, ogni giorno e ogni notte, abbiamo tanto pregato ma, questa volta, Dio non ci ha ascoltato. Ci sentivamo importanti perché molti di noi erano stati scelti per cantare nel coro e non vedevamo l’ora di partecipare ad altre manifestazioni, come quella che ci ha visti protagonisti il Natale dello scorso anno. Quanta emozione esibirsi per la prima volta su un grande palco, in un grande teatro; sarà difficile dimenticare il suo sorriso soddisfatto alla fine dell’esibizione e il fragore di quel lungo applauso che sembrava non finire mai. Grazie professoressa anche per le belle e gentili parole che ha rivolto ai nostri genitori per dire che era fiera di noi e del nostro comportamento educato e rispettoso. Ci ha reso felicissimi e orgogliosi. E’ proprio difficile dirle addio!

Si dice che Dio sceglie le persone più gentili e buone da portare con sé, in un posto migliore. Speriamo sia vero, che adesso sia insieme agli angeli in un meraviglioso e rigoglioso giardino a suonare. Ma adesso ci sentiamo troppo tristi e addolorati al pensiero di non rivederla mai più rientrare nella nostra classe. Ci mancherà professoressa…ci mancherà la sua bellissima voce intonata. Non importa chi prenderà il suo posto, lei sarà sempre la nostra professoressa di musica e noi, nel suo ricordo, saremo sempre più uniti, amici e solidali.

I suoi alunni della classe 2 B

----------------------------------------

Cara professoressa,

Questa lettera non vuole essere un ricordo triste: nonostante il dolore che accomuna tutti i presenti, vogliamo ricordare la gentilezza e la grazia con cui ci ha insegnato ad affrontare i problemi che si presentavano a scuola. Fin dal primo giorno è stata comprensiva nei nostri confronti aiutandoci a superare ogni ostacolo. Le sue lezioni rendevano una normale giornata di scuola più piacevole e la ringraziamo per questo. Abbiamo sperato fino all’ultimo momento di vederla rientrare in classe e riportarci le sue note. Ma il suo esempio e il suo impegno resteranno per sempre impressi nella nostra mente, come avviene quando un insegnante mette nel suo lavoro la passione e la dedizione che lei ha messo sin dalla prima lezione. È stata una bravissima professoressa e sarà difficile trovare un’insegnante pari a lei. Ed è per questo che vogliamo salutarla con lo stesso sorriso con cui Lei accompagnava tutte le nostre lezioni. Resterà per sempre nei nostri cuori il suo dolcissimo sorriso e la disponibilità con cui ci ha accompagnato, soprattutto nei momenti più difficili.

Dalla II C

-------------------------------------------

Sì, ci ha lasciato, ci mancherà tutto di lei: il suo sorriso, il suo altruismo, la sua spontaneità, i suoi modi di fare, tutto…

Ci mancherà a tutti, a alla classe 2 B, anzi a tutto l’Istituto! E’ venuta a mancare ma è come se fosse sempre qui, tra noi. Lei stava benissimo e per un maledetto vaccino adesso è lì, un Angelo in cielo che ci guarderà e ci proteggerà per sempre con tutto il suo amore. Ci mancheranno le sue lezioni, le sue spiegazioni, i brani da suonare rigorosamente fino al terzo rigo… I nostri cuori e nostri animi sono spenti…

Alessandra Lampuri classe 2 B

-----------------------------------------

La professoressa Turiaco era una professoressa gentile, sorridente, altruista… Avrei ancora tantissime parole da utilizzare per descrivere la bontà di questa persona. Me ne viene in mente una: Angelo. Ecco, come scrive Dante, la nostra professoressa era una “donna Angelo”. Così io la definirei, e con me tutti coloro che l’hanno avuta come insegnante.

Rita Maimone classe 2 B

-----------------------------------------

Alla nostra cara professoressa di musica, Augusta Turiaco

Prima a noi la musica non interessava perché non sapevamo suonare e non conoscevamo gli strumenti, i nomi delle note e come si scrivevano sul pentagramma. Grazie a lei, professoressa Turiaco, siamo riuscite ad amare la musica. Per noi i momenti belli passati insieme sono stati tanti. Eccone alcuni: sentivamo e guardavamo i video di strumenti musicali alla lim, disegnavamo e coloravamo gli strumenti, dialogavamo con lei, ascoltavamo e suonavamo i brani musicali dal suo stereo e copiavamo le note o le tabelle dal libro o dalla lavagna. La morte non riuscirà a privarci della sua presenza. Resteranno sempre nella nostra mente e nei nostri cuori gli insegnamenti e le esperienze vissute insieme.

Aurora Maria Citta’, Emanuela e Marianna Pino, Sofia Gatto classe I A

---------------------------------------------

Cara Prof,

ti sono molto affezionata e per me eri quasi come una mamma. Non mi aspettavo che te ne andassi via così in fretta. Quanoi c’eri tu si cantava, parlavamo, ora tutto è cambiato. Vorrei urlare per dirti quanto ci manchi. Sarai sempre nel mio cuore.

Angela Todaro classe 2 B

-----------------------------------------

Cara professoressa, ti scrivo questa lettera per sfogarmi…

Vedi, capita a noi ragazzi (ma non solo) di augurare a se stessi la morte, magari perché abbiamo preso un cattivo voto e non è stata una delle nostre migliori giornate. Senza ricordarsi che solo quella giornata ha fatto schifo ma non sarà così per tutta la vita! Quello che le è successo mi ha fatto tanto pensare… Magari lei, in ospedale, sperava tanto che sarebbe riuscita a rivedere noi e la sua famiglia. Come quando sperava e credeva in noi insegnandoci a suonare oppure organizzando uno spettacolo. Lei così solare, lei che riusciva a strappare il sorriso anche quando qualcuno era particolarmente triste; lei piena di creatività, che ci faceva svolgere tante di quelle attività che senza di lei potevamo sognarcele! Lei, con cui potevamo confidarci, lei che ci ascoltava, capiva e tranquillizzava. Non voglio scrivere niente di banale ma esprimere la mia gratitudine verso di lei e raccontare il suo cuore così dolce pieno di felicità e di voglia di aiutare il prossimo, tanto che ha deciso di donare i suoi organi.

Chiara Cottone classe 2 B

-------------------------------------------

Cara professoressa, siamo tutti in lutto per quanto accaduto. Lei era una bravissima insegnante e tutta la classe le vuole un mondo di bene. Adesso lei si trova lassù, in un mondo migliore, dove c’è pace e serenità. Riposa in pace, angioletto nostro…

Claudia Ferlazzo e i compagni della 1 A

------------------------------------------

Cara professoressa, lei è una delle persone più sorridenti, gentili e simpatiche del mondo. Grazie per tutte quelle volte che ci ha fatto ridere, grazie di tutto! Scusi se siamo una classe insopportabile, scusi se qualche volta l’abbiamo fatta arrabbiare. Mi ricordo tutte le canzoni, tutte quelle volte che abbiamo cantato e ballato con lei e adesso con chi faremo tutte queste cose? Voglio dirle, con questa lettera, che le vogliamo bene e che non la vediamo solo come una prof ma anche come una madre, sorella, zia e adesso… come un Angelo!

Grazie professoressa per averci fatto capire che la vita ha un senso!

Ellise Manguerra classe 2 B

-----------------------------------------

Cara Prof,

questo è il nostro modo per non dimenticarla… le nostre parole per Lei, sperando che da lassù Lei ci senta. In quelle liete ore trascorse insieme è riuscita a farci ascoltare, comprendere ed apprezzare la musica. Prima di Lei, Chopin, Beethoven, Bach, Mozart erano solo musicisti anonimi di cui sentivamo parlare ma che non conoscevamo: Lei è riuscita a farcene comprendere il genio e l’arte. Grazie infinite, perché con la sua passione è riuscita a travolgere le nostre vite, facendoci addentrare nel meraviglioso mondo della musica. La ricorderemo sempre ogni qual volta ascolteremo le note di una bellissima melodia. Con affetto

Francesco Barillà classe 3 D

-----------------------------------------

Cara professoressa Turiaco

Mia mamma mi ha detto quello che è successo. Adesso la nostra classe è sempre in silenzio nell’ora di musica. Non è più come quando c’era lei, quando cantavamo, suonavamo, parlavamo: adesso tutto è cambiato e la tua mancanza si sente veramente. Lei è sempre stata una professoressa gentile, carina e simpatica ai nostri occhi. Per dirle la verità, non ho mai saputo suonare e non so neanche leggere le note, ma grazie ai suoi consigli, ho cantato nel coro ed è stato bellissimo. La tua felicità era quando noi partecipavamo cantando o suonando. Ogni giorno tutti quanti preghiamo per lei. Un grande saluto e un grande abbraccio

Galhena Sanduni classe 2 B

------------------------------------------

Prof, ti immagino… Immagino te che con la tua musica e il tuo sorriso allieti il canto degli angeli… Mi dispiace immensamente perché non sei più qui, con noi, ma qualcuno, Lassù, aveva bisogno della tua allegria…

Giada Nacci classe 3 D

-------------------------------------------

Professoressa, in questi due anni ci ha fatto capire che il brano più difficile da eseguire è la vita. La “diteggiatura” alcune volte è sbagliata, ci porta così a fare scelte sbagliate… Ora lei è in un posto migliore, che possa riposare in pace!

Giulia La Rocca classe 3 D

--------------------------------------------

Cara professoressa Turiaco,

volevo dirLe che mi manca tanto. So che questa lettera non le leggerà mai ma io mi sentivo di scriverLe. Era la mia professoressa preferita ed oggi, quando ho saputo che non c’era più, sono scoppiata a piangere. Le volevo e Le vorrò sempre bene, perché Lei è stata quella che mi ha insegnato a suonare il flauto e a leggere le note musicali. Rimarrà sempre nei cuori di tutti perché è riuscita subito a conquistarci, dal primo giorno di scuola, con il suo modo di fare e con il suo sorriso. So che adesso è in un posto migliore ma io, ancora, non riesco a realizzare tutto questo… Le voglio bene, professoressa

La sua alunna Giulia Montalto classe 2 A

P.S. Non la dimenticherò mai !

-------------------------------------------------

Professoressa Turiaco,

quando una persona che ti è vicina non c’è più, è lì che incominci a capire quanto è importante e ne senti la mancanza. La stessa cosa sta succedendo a noi, a tutta la scuola. Sentiamo tutti la sua mancanza, la mancanza di una persona splendida!

Manuel Morabito classe 1 A

------------------------------------------------

Cara Prof, la stiamo piangendo con un pianto che non finirà mai. Il nostro non vuole essere un addio, ma uno dei tanti arrivederci che ci scambiavamo a fine lezione. La sua prematura e ingiusta scomparsa ci ha lasciati nell’impossibilità di ringraziarla per il suo essere perbene e sensibile. Abbiamo trascorso due bellissimi anni insieme, quasi come una madre che avvia i propri figli alla vita offrendo con amore il proprio esempio. Potremmo riempire pagine e pagine, perché sono tanti i ricordi che ci legano a lei, quegli stessi che conserveremo amorevolmente nei nostri cuori. Noi, i suoi ragazzi, i ragazzi della 3^ D, siamo davvero orgogliosi di aver fatto parte di un piccolo spazio della sua vita. Grazie per il suo sorriso, ci mancherà prof, ci mancherà tantissimo, e ci accorgeremo di continuare a volerle bene, sempre, per la sua comprensione, il suo sostegno ed il suo amore. Questo è il nostro modo per non dimenticarla, le nostre parole per lei.

Vogliamo salutarla, certi che anche adesso ci stia sentendo.

Francesco Miloro classe 3 D

-------------------------------------------------

A Natale pensavo che se per ritornare alla mia vita di prima con gli appuntamenti in pizzeria, con le mangiate domenicali a casa dei nonni, con le risate accanto a mio nonno senza nascondere il sorriso dietro una mascherina, avrei fatto volentieri il vaccino, adesso che quel vaccino si è portato via la mia professoressa di musica cosa devo pensare? Da quando è successo, davanti a me vedo passare i ricordi più belli in tua compagnia, prof. Turiaco, quegli stessi momenti in cui ti raccontavo delle mie esperienze in teatro, con i musical, e tu mi dicevi che sarebbe stato bello farli insieme, a scuola... La nostra scuola, con le Tue classi!!! Ma quindi cosa deve aspettarsi adesso un ragazzino come me di fronte a questi eventi? Se prima era il covid, da solo, a svuotare le case delle famiglie con i loro morti adesso è la scienza con i vaccini. Sì, è vero per ogni studio ci sono le casistiche, è il piccolo inconveniente che bisogna pagare per l’umanità... ci dicono. Mah! Insomma, non sono tanto convinto perché il prezzo da pagare è stato perderti professoressa, così come lo è stato per i tuoi figli e così come lo è stato per gli altri tuoi alunni; così come è successo anche in altre città, come Napoli, anche lì altri miei coetanei hanno perso la loro professoressa. E quindi? Cosa devo fare prof. Turiaco?

Tu non ci sarai più ad ascoltarmi mentre suono per te, non mi dirai più così va bene o devi fare meglio, non potrai venirmi a vedere al mio spettacolo. Ma io sono solo un tuo alunno, devo rispettare il dolore che i tuoi figli stanno vivendo ma il fatto è che tu eri talmente brava che mi facevi sentire come un figlio acquisito. La tua voce, la tua gentilezza, non li dimenticherò mai!! Ma quindi cosa devo fare prof.? Che si deve fare adesso con questi vaccini? Come ne usciamo da questa pandemia? Se fossi stata qui mi avresti detto di non perdere la speranza, di fare ciò che è giusto fare...perché io lo so che quando tu hai deciso di fare quel maledetto vaccino, l’hai fatto perché era giusto così. Allora mi rimetto a studiare la nostra musica, non sarà più la stessa, ma non importa: bisogna fare ciò che è giusto fare.

Paolo Arigò classe 2 C

----------------------------------------------

Cara professoressa,

All’inizio non mi piaceva Musica come materia, ma lei con i suoi sorrisi mi ha fatto capire che non era così male. Ricordo i progetti fatti insieme, l'organizzazione e il cuore che metteva in ciò che faceva mi hanno fatto amare la musica e continuerò ad amarla perché adesso la musica mi ricorderà lei e tutto ciò che ha fatto per noi. Mi dispiace per non essere stata l’alunna perfetta, ma lei rimarrà comunque sempre per me la professoressa perfetta! Ricordo il suo sorriso nel vedermi felice solo perché ci aveva assegnato un brano della mia band preferita… Mi dispiace, non ho potuto mai dirle grazie… Oggi ci siamo stretti tutti in un forte abbraccio tra lacrime e sorrisi. L'abbiamo ricordata senza dire una parola solo tanti abbracci. Grazie per avermi migliorato le giornate, adesso voli e sia libera come un Angelo!

Rachele Viti classe 2 B

--------------------------------------------

Cara professoressa Turiaco,

ci manca tanto, ci mancano quelle mattine in cui avevamo teoria ma nessuno aveva studiato, oppure quando ci riunivamo tutti quanti per cantare e poi mostrare quello che facevamo con lei alla gente. Manca a tutti il suo sorriso perché, al di là della scuola, lei per noi era come una seconda mamma. In questo periodo stavamo portando avanti insieme il progetto che avevamo con lei e la professoressa di spagnolo: mi sarebbe piaciuto molto concluderlo e poi, magari, iniziarne un altro! Non si fa altro, a scuola, che parlare di lei… La nostra classe è triste e pensiamo solamente a quanto è ingiusta la vita… Lei era il nostro punto di forza: era in grado, anche dopo un’interrogazione o un compito, di farci di tornare il sorriso! Grazie per averci fatto crescere e per averci fatto capire cosa è veramente importante nella vita. Io e i miei compagni porteremo sempre la sua musica nel cuore!

Sara Lentini classe 2 B

