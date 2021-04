Quale estate per i lidi di Messina? Regna ancora l'incertezza

Per tutta Italia c’è già una data, per la Sicilia manca solo la conferma, sicuramente imminente, da parte della presidenza della Regione. «La stagione balneare nel resto del Paese – spiega il presidente provinciale della Federazione imprese balneari di Confesercenti Messina, Santino Morabito – partirà il prossimo 15 maggio. E per quanto riguarda le regole anti-Covid saranno, in linea di massima, confermate quelle dello scorso anno. Riteniamo che la Sicilia, per la quale attendiamo il decreto regionale, non farà eccezione. Tuttavia auspichiamo di poter avere certezze in merito quanto prima, al fine di poter avviare tutte le attività di manutenzione e allestimento delle strutture balneari».

I gestori dei locali estivi, infatti, solitamente possono avviare tutte le attività preparatorie all’apertura un mese prima rispetto alla data di inizio della stagione, ma questo non è possibile chiaramente senza l’ufficialità. La gestione estiva non sarà facile, come non lo è stata lo scorso anno, ma regole certe e controlli, complici anche le alte temperature, potranno aiutare i lavoratori a mantenere la situazione sotto controllo, garantendo i servizi senza rinunciare alla sicurezza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata