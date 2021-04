Messina, arriva l'ordinanza "coprifuoco" di sabato 1 maggio: vale anche per il domenica 2

L’ordinanza di Palazzo Zanca sarà pronta oggi e non riguarderà solo le regole per il primo maggio ma anche quelle della domenica. Due giorni da “coprifuoco” come quelli visti a Pasqua e Pasquetta con un lavoro sinergico di tutte le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura. Il 25 aprile, quando non ci fu il pugno duro, in molte parti della città si sono registrati diversi assembramenti che hanno portato a questo nuovo giro di vite. In città si va verso l’interdizione dei luoghi pubblici, litorali compresi, al passeggio per sabato e domenica e i controlli saranno capillari.

Non a caso ieri si è svolta in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, Cosima di Stani. È stato richiesto un particolare impegno delle forze di polizia che dovranno vigilare sulle misure restrittive di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata