Rifiuti, la Sicula trasporti proroga conferimento a Lentini fino al 10 maggio

Mini proroga dei termini per il conferimento dei rifiuti nella struttura di Lentini gestita da Sicula trasporti. Questa mattina l’azienda ha comunicato ai 180 comuni che smaltiscono l’immondizia nel suo impianto che potranno continuare a farlo ancora sino al 10 maggio.

Il precedente termine era stato fissato per il 30 di questo mese. Si tratta solo di un brevissimo lasso di tempo che potrà servire per trovare la migliore soluzione possibile per tutta la Sicilia orientale alle prese con il problema dello smaltimento dei rifiuti. La frazione umida e l’indifferenziato potrebbero essere smaltiti in altre discariche della Sicilia per le prossime settimane ma subito dopo l’ipotesi più plausibile è quella che finiscano all’estero.

