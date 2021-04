Superate le 3000 dosi al giorno. Ma ora Messina vuole continuità

L’obiettivo delle 6500 dosi al giorno resta ancora piuttosto lontano ma effetto open weekend ha sicuramente fatto capire che i tempi per aumentare stabilmente il “fatturato” sono maturi. Fra domani e giovedì due nuovi hub saranno completati e se i rifornimenti dei vaccini saranno continui, e magari arriverà l’allargamento della fascia d’età in target, Messina potrà avvicinarsi alla programmazione giornaliera prevista dal Governo. Nel fine settimana lungo della vaccinazione senza prenotazione la provincia di Messina aggiunto 12.851 vaccinazioni al suo monte delle quasi 150.000 maturate da dicembre. Rispetto all’iniziativa, simile ma non identica, della settimana precedente quando l’apertura senza prenotazione era solo per AstraZeneca, la differenza è stata del 37%, visto che, sempre su 4 giorni, il dato provinciale fu di 9.327. Un dato confortante quello di quest’ultimo fine settimana che ha consentito per tre giorni di fila, da giovedì a sabato, di portare stabilmente l’asticella sopra le 3000 dosi al giorno. Cifre, queste, mai viste in 4 mesi di vaccinazioni in provincia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata