Percosse e minacce di morte alla moglie, ai domiciliari un uomo di Mistretta

I carabinieri di Mistretta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie. In particolare, le indagini dei Carabinieri hanno consentito di ricostruire i maltrattamenti, fisici e verbali, posti in essere dall’uomo nei confronti della moglie che hanno avuto inizio sin dal principio del loro rapporto, nel 2013, culminati nell’ultimo episodio di violenza verificatosi il 23 aprile scorso ed hanno fatto emergere come l’uomo abbia privato la moglie di ogni mezzo di sostentamento, umiliandola in più occasioni in presenza anche di altre persone. In alcune circostanze l’uomo ha percosso la vittima per futili motivi arrivando a minacciarla persino di morte, inducendole una condizione psico-fisica di prostrazione

