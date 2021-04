Nella chiesa del Sacro Cuore l'ultimo saluto di Milazzo ad Alessandro Maimone

Sono stati tanti i milazzesi che questo pomeriggio hanno voluto porgere l’ultimo saluto al giovane Alessandro Maimone, deceduto nell’incidente stradale di Pasquetta. Nella chiesa del Sacro Cuore solo 150 posti a seguito delle restrizioni per il Covid, ma tutti gli altri nella piazza omonima ad ascoltare l’omelia di padre Dario Mostaccio. "Abbiamo sperato che si svegliasse, abbiamo sperato che non morisse, la nostra speranza è che adesso Alessandro continui a vivere in Dio in un altra forma" ha detto il sacerdote cercando di portare il suo conforto ai genitori e alla sorella, distrutti dal dolore. Accanto alla bara il gagliardetto dell’Inter, la sua squadra del cuore e il cagnolino al quale era particolarmente legato.

© Riproduzione riservata