Messina, spiagge e piazze affollate per il 25 aprile

Per la prima vera giornata primaveril-estiva di aprile, che è coincisa con la festività del Giorno della Liberazione, ieri mattina i messinesi hanno preso letteralmente d’assalto ogni spazi aperto disponibile in città e a centinaia si sono riversati nelle spiagge e nelle piazze, per trascorrere un paio d’ore senza l’ansia della pandemia che sta ormai attanagliando tutti da quasi due anni. Le spiagge della riviera nord e di quella a sud, la Passeggiata a mare, il triangolo magico sotto il pilone di Torre Faro, sono stati meta di tanti ragazzi che hanno stazionato a lungo a godersi lo splendido sole.

Qualcuno, come da tradizione, ha anche fatto il primo bagno a mare della stagione estiva, che si presenta purtroppo quanto mai densa di interrogativi per il settore del turismo balneare e della ristorazione. I gestori dei tanti nostri lidi e ristoranti attendono infatti di comprendere bene come si potranno attrezzare per affrontare l’ormai imminente stagione, per cercare di repcuperare almeno un po’ delle gravi perdite economiche che hanno accumulato in questi mesi di totale chiusura.

