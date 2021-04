Vaccini a Messina, ieri in Fiera quasi in 1000. Cresce la fiducia, oggi ultimo giorno "vax weekend"

Si chiude oggi la campagna di vaccinazione senza prenotazione in gran parte dei centri attivato nella provincia di Messina. Dopo il timido avvio di giovedì , la risposta è andata via via crescendo. I numeri non sono trascendentali ma, l’iniziativa è servita, quanto meno, ad anticipare la vaccinazione di quanti hanno usufruito del “vax week end”.

Ieri nell’hub della Fiera, l’unico del quale vengono forniti quotidianamente i dati nel dettaglio, si sono vaccinate 978 persone. Quelle prenotate da tempo erano 529, quindi, hanno risposto alla campagna regionale per l’immunizzazione degli over 60 in 449.

Volendo andare nel dettaglio si scopre che sono stati somministrati 743 sieri Pfizer, 165 Moderna e 70 AstraZeneca. Di quest’ultimo vaccino c’erano solo 5 prenotazioni (un dato che deve far riflettere sui prossimi approvvigionamenti, visto che solo Messina ha “in pancia” almeno 6000 dosi inutilizzate) e quindi sono 65 i messinesi che hanno vinto la diffidenza generale e che si sono “difesi” dal virus con il preparato anglo svedese.

Oggi vaccini dove e quando

E allora ricapitoliamo in quali struttura è possibile oggi vaccinarsi se si appartiene alla fascia degli over 80, degli over 60 o degli estremamente fragili.

Per Astrazeneca (fascia 60-79 anni), ore 8-20: presidio ospedaliero di Sant'Agata Militello, presidio ospedaliero di Patti, presidio ospedaliero di Lipari, Policlinico, Irccs Piemonte, hub in Fiera, centro vaccinale di via Risorgimento a Barcellona, centro vaccinale incubatore delle imprese di Galati Mamertino, presidio ospedaliero di Mistretta (ma dalle 8 alle 14).

Pfizer e Moderna (over 80): hub in Fiera, presidio ospedaliero di Patti, presidio ospedaliero di Sant'Agata di Militello (solo il 25 aprile), e fino alle 14 presidi ospedalieri di Mistretta, Barcellona a Taormina.

Pfizer e Moderna (over 60, categoria elevata fragilità): hub in Fiera, presidi ospedalieri di Lipari, Patti, Sant'Agata Militello e, fino alle 14, Mistretta, Barcellona e Taormina.

