Incidente autonomo a Roccalumera. Ferite 4 persone di Pagliara, fratture per una bimba di 5 anni

Quattro persone sono rimaste ferite ieri sera in un incidente stradale autonomo avvenuto a Roccalumera. A rimanere coinvolta nel sinistro una Fiat 600 che stava uscendo dal piazzale della stazione ferroviaria e che anziché imboccare la strada che porta al passaggio a livello ha proseguito dritta schiantandosi sul muro perimetrale della linea ferrata, abbattendone un tratto di circa quattro metri. A bordo dell’utilitaria vi erano quattro persone di Pagliara, tra cui due minori, che a causa del violento impatto sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. La conducente, una 25enne, ha subito la rottura del dito di una mano, una 18enne ha riportato traumi contusivi alla gamba destra con sospetta frattura, una bambina di 5 anni ha avuto come conseguenza dell'impatto la frattura di un piede e un altro passeggero di 7 anni contusioni e traumi. Tre feriti sono stati condotti in ospedale da due ambulanze del 118 per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roccalumera e la Polizia locale, che sta conducendo gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.

