Torrenova, bordate al progetto di difesa costiera. Legambiente: "Spianano una duna"

Prosegue la battaglia di Legambiente Nebrodi contro principi e modalità di esecuzioni dei lavori, attualmente in corso di svolgimento su più fronti del litorale tirrenico, ricadenti nell’ambito dei cosiddetti primi interventi di difesa costiera, appaltati dall’Ufficio del commissario straordinario regionale contro il dissesto idrogeologico nelle more delle più completa attuazione del “Contratto di costa”.

Nel mirino del circolo di Legambiente “Tiziano Granata” dei Nebrodi, sono questa volta finiti gli interventi in atto sulla spiaggia di Zappulla, al confine tra i territori di Torrenova e Rocca di Capri Leone. «Stanno spianando una duna per realizzare in mezzo alla spiaggia una barriera di massi a difesa del nulla», commenta il presidente di Legambiente Nebrodi Salvatore Gurgone.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata