Messina, controlli sul territorio nella zona sud: tre arresti dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato tre persone, già note alle forze dell’ordine, in esecuzione di distinti ordini di carcerazione. Gli uomini dell'Arma della Stazione di Messina Bordonaro, nella notte, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Messina a carico del 31enne messinese Fabio Calarese. I militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione e lo hanno arrestato poiché riconosciuto colpevole e condannato per il reato di minaccia aggravata e guida senza patente. Ora l’uomo dovrà espiare la pena di 9 mesi di reclusione presso il proprio domicilio.

Nel corso della mattinata, sempre i Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Messina hanno arrestato il 27enne messinese Paolo Villari, riconosciuto colpevole e condannato alla pena di 2 anni di reclusione per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, commesso nel 2019. Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.

Infine, ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno arrestato il 38enne messinese Onofrio Pietropaolo, riconosciuto colpevole del reato di favoreggiamento, commesso durante l’anno 2013. L’uomo dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare la pena di 7 mesi di reclusione.

