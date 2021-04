Open Weekend vaccini a Messina, c’è l’accelerazione: oltre 300 adesioni

Dopo la falsa partenza di ieri, è positivo il bilancio della seconda giornata dell’Open Weekend all’hub vaccinale della Fiera di Messina. Oltre 300, infatti, i cittadini che hanno aderito all’iniziativa che apre le porte agli over 60 (inclusi gli over 80, a differenza dello scorso fine settimana) senza la necessità di prenotarsi. In totale oggi in Fiera sono stati somministrati 754 vaccini, rispetto alle 418 prenotazioni registrate: 39 Astra Zeneca, 713 Pfizer e 2 Moderna.

L’iniziativa proseguirà anche sabato e domenica e vedrà coinvolti altri centri vaccinali in città e in provincia. Questo il dettaglio. Per Astrazeneca (fascia 60-79 anni): presidi ospedalieri di Sant'Agata Militello, Patti e Lipari, Policlinico, Irccs Piemonte, hub in Fiera, centro vaccinale di via Risorgimento a Barcellona, incubatore delle imprese di Galati Mamertino, presidio ospedaliero di Mistretta (ma fino alle 14). Per Pfizer e Moderna (over 80): hub in Fiera, presidi ospedalieri di Patti, Sant'Agata di Militello (solo il 25 aprile), e fino alle 14 a Mistretta, Barcellona a Taormina. Sempre per Pfizer e Moderna (over 60, categoria elevata fragilità): hub in Fiera, presidi di Lipari, Patti, Sant'Agata Miliello e, fino alle 14, Mistretta, Barcellona e Taormina.

