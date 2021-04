Covid, crisi economica e mafie nella nuova puntata di Scirocco in onda stasera

Imprese messinesi messe in ginocchio da coprifuoco, ordinanze e decreti. Rischiano di finire nelle mani delle organizzazioni mafiose le aziende del settore della ristorazione, tra le più colpite dalla crisi da Covid. L' allarme è stato lanciato più volte dalle organizzazioni sindacali e dalla Camera di commercio. Coloro che praticano l' usura sono in agguato. Torna alle 20,30, su Rtp, Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. In apertura di puntata si parlerà del difficilissimo momento che stanno attraversando gli imprenditori e degli effetti sulla loro attività dell' ennesimo decreto determinato dall'andamento dei contagi che non accennano a diminuire.

Tiziana Caruso, nel collegamento esterno, darà voce proprio agli operatori economici dalla sede di Confesercenti. Ospite di Scirocco, nel secondo step, l' ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, attuale presidente onorario della fondazione Caponnetto. In studio anche il caposervizio di Rtp Saro Pasciuto. Di come il Comune intenda affrontare questo difficile momento, evitando che sugli aiuti economici si innestino speculazioni e imbrogli, si parlerà con gli assessori comunali Alessandra Calafiore e Dafne Musolino, con la consigliera comunale Antonella Russo e con l' ex consigliere comunale Gino Sturniolo. Spazio all' andamento dei contagi e alla scuola. Tra gli ospiti il virologo Antonio Albanese e Luciano Taranto uno dei tanti messinesi usciti indenni miracolosamente dalla malattia. Collegamento infine con l' Inghilterra con la musicista Gaia Blandina.

