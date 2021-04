Incidenti in tangenziale e traffico in tilt. Mattinata difficile sul fronte della viabilità cittadina, a causa di alcuni tamponamenti nel tratto tra San Filippo e Messina Centro. Uno scontro tra veicoli all’interno dalla galleria San Giovanni, in direzione Palermo, ha creato rallentamenti e code. Nessun ferito, comunica la Polstrada, presente sul posto con alcune pattuglie.

