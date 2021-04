Capo d'Orlando: il Comune approda su IO, l'app dei servizi pubblici

Il Comune di Capo d’Orlando approda su App IO, l’applicazione dei servizi pubblici. Lo ha reso noto Palazzo Europa evidenziando che "si tratta di una novità importante e particolarmente utile per tutti i cittadini che, tramite l’applicazione scaricabile sullo smartphone, possono ricevere messaggi e avvisi di scadenze, con la possibilità di archiviarle e aggiungerle nel calendario personale oltre che effettuare pagamenti di servizi e tributi direttamente dall’app, in pochi secondi. IO, infatti, integra pagoPA, il sistema per eseguire i pagamenti verso la Pubblica amministrazione in modo semplice, certo e trasparente e consente di salvare in modo sicuro i metodi preferiti di pagamento".

