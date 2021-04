Affidamento del servizio di mensa a Brolo, assolti i sette imputati. Non fu abuso d'ufficio

Il Tribunale di Patti ha assolto sette imputati relativamente all’affidamento del servizio di mensa scolastica al Comune di Brolo nel 2015. Per i giudici "non sussisteva" l’accusa di abuso d’ufficio in concorso per l’ex sindaco del centro brolese Irene Ricciardello, gli ex assessori Gaetano Scaffidi, Marisa Bonina, tutti e tre attualmente consiglieri di opposizione, Pietro Marino e Antonino Tripi, componenti dell’ex giunta rispettivamente fino a giugno 2015 e marzo 2016. Assolti anche la funzionaria del Comune Vittoria Ricciardo Calderaro, oggi in quiescenza, e l’imprenditore Santo Briguglio, titolare della ditta affidataria all’epoca del servizio mensa. Oggetto dell’indagine, scaturita da un esposto firmato dall’ex sindaco Salvo Messina, l’affidamento da 60 mila euro per la prosecuzione per tre mesi della refezione nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di Brolo.

