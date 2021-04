Messina, il boss Gullotti contrae il covid al “41 bis”

È stata stralciata ieri dai giudici durante l'udienza del maxiprocesso d’appello “Gotha 6”, che ha al centro la sanguinosa catena di omicidi di Cosa nostra barcellonese dal 1993 al 2006, la posizione di uno degli imputati principali, ovvero il boss barcellonese Giuseppe Gullotti, che è assistito dall’avvocato Tommaso Autru Ryolo. Dal carcere dov’è ristretto ormai da anni in regime di “41 bis” è arrivata infatti ieri la comunicazione ufficiale ai giudici che il boss «ha contratto il Covid-19 ed è sintomatico», quindi dovrà seguire una terapia e rinnovare i tamponi, e non ha rinunciato a presenziare alle udienze quando si ristabilirà. Come abbia potuto contrarre il Covid-19 un boss che si trova ristretto da anni in regime di “carcere duro” certo è una circostanza parecchio strana.

