Messina, arrivate 17mila dosi di vaccino (Moderna-Pfizer). Ieri solo 5 Astrazeneca in Fiera

Cominciano ad arrivare dosi massicce di vaccino. Finalmente. L’immunizzazione di massa in provincia di Messina, in città in particolare, viaggia a scartamento ridotto. Si moltiplicano gli hub, ma quelli già aperti finora hanno avuto al di sotto delle aspettative. L’attesa maxi fornitura per l’impennata, quella che, secondo le previsioni del Governo, avrebbe dovuto portare la Sicilia a vaccinare 50.000 persone al giorno, avrà un prologo in questi giorni. Ieri la provincia di Messina ha ricevuto 5000 dosi di Moderna e domani sono attese 12.000 Pfizer. Una dotazione che dovrà essere distribuita fra tutti i centri vaccinali del territorio e che, in base ai dati medi di questi giorni, potrebbero bastare per i prossimi sei giorni. Ma se, come sembra, gli arrivi saranno molto più frequenti e corposi, allora anche i numeri di hub come quello della Fiera di Messina potranno essere più vicini alle attese e al potenziale.

Sul viale della Libertà ieri solo 507 somministrazioni, un dato in linea con gli ultimi giorni. Ormai non fa più notizia che il vaccino AstraZeneca è come se non fosse a disposizione. Ieri in Fiera, il giorno dopo la fine della campagna regionale per gli over 60, sono stati inoculati 5 vaccini della marca anglo svedese e 15 le prenotazioni. Tutti vogliono i sieri di tipo Mrna, se non possono averli perchè non hanno patologie particolari, allora preferiscono non vaccinarsi aspettando che cambino le regole. La campagna dell’open week end che in tutta la Sicilia ha fatto registrare 25.000 somministrazioni di AstraZeneca, in tutta la provincia di Messina si è fermata a quota 1300, di cui poco più di 400 in Fiera.

© Riproduzione riservata