L'incidente di Archi a Pasquetta, non ce l'ha fatta il 30enne milazzese Alessandro Maimone

Non ce l’ha fatta Alessandro Maimone, il giovane trentenne milazzese coinvolto in un incidente avvenuto ad Archi il giorno di Pasquetta. Le condizioni di Maimone – molto conosciuto a Milazzo, gestiva con la famiglia il bar "New Alexander" – erano apparse subito gravi, a causa dell’emorragia cerebrale che aveva portato i sanitari ad escludere un intervento. Il giovane successivamente era stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove era ricoverato da due settimane in Rianimazione, nella speranza che potesse dare dei segnali di ripresa. Oggi il quadro clinico è peggiorato in maniera irreversibile ed i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Nulla è trapelato sull’ipotesi di una donazione di organi.

© Riproduzione riservata