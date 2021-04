AstraZeneca, segnali di fiducia in Sicilia

Sono 25 mila le dosi di AstraZeneca somministrate in Sicilia negli ultimi tre giorni. L’accelerazione della campagna di vaccinazione è frutto dell’iniziativa “Open weekend” voluta dal governo regionale, con la quale è stata data la possibilità agli ultra sessantenni di potersi immunizzare con il siero anglo-svedese prodotto a Oxford, anche senza prenotazione.

Un’impennata che ha portato l’Isola dallo scorso 27 dicembre a oltre un milione e centomila dosi già iniettate. Il dato dei 25 mila cittadini vaccinati con AstraZeneca, dal primo giorno (venerdì) dell’iniziativa a ieri sera, è ancora provvisorio, visto che alcuni Centri sono stati aperti fino alle 22. Da venerdì scorso, complessivamente, nei 66 hub e centri delle nove province dell’Isola sono state iniettate oltre 71mila dosi dei tre vaccini a disposizione.

Da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid anche Giuseppe Rocchia, 64 anni, imprenditore, il quale ha approfittato dell’iniziativa promossa dalla Regione.

Rocchia ieri in aeroporto è stato sottoposto, come tutti gli altri passeggeri che arrivano in Sicilia, al tampone rapido per accertare la negatività al virus. Avuto il referto in pochi minuti si è poi presentato al padiglione dell’hub della Fiera del Mediterraneo

© Riproduzione riservata