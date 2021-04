Letojanni, aggredì un calciatore: condannato a 8 mesi l’allenatore Santoro

È arrivata una condanna per il bruttissimo episodio avvenuto il 7 dicembre del 2016 sul terreno da gioco del “Mario Lo Turco”, quando al termine della partita di recupero della 10. giornata del campionato di Prima Categoria tra la Robur Letojanni e l’Atletico Francavilla un calciatore della squadra di casa è stato violentemente aggredito e ha rischiato la mutilazione di un orecchio.

A processo era finito il presidente-allenatore del Francavilla, Giuseppe Santoro, 43 anni, che è stato adesso condannato a otto mesi di reclusione (pena sospesa) per lesioni personali e violazione dell’art. 6-bis della Legge 377/2001 (scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche), commessi ai danni del centrocampista letojannese Alberto Smiroldo, allora 29enne, perché «afferrandolo dalle spalle, trascinandolo per terra e mordendogli l’orecchio, cagionava lesioni del lobo destro giudicate guaribili in dieci giorni» e «superava indebitamente la recinzione che delimita il campo di gioco con le tribune e invadeva il terreno di gioco».

