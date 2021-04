Caso Don Orione, la Finanza sequestra atti all'Asp di Messina

Le Fiamme gialle hanno fatto visita all’Asp di Messina e ieri mattina hanno eseguito un corposo sequestro di atti nella sede della struttura. Due sarebbero i fronti che i finanzieri intendono approfondire: l’appalto del centro “Don Orione” e la realizzazione di una cappella, una sorta di “chiesetta”, fatta costruire al primo piano di Palazzo Geraci, nella sede di via La Farina. Sulla prima vicenda, di recente, si è sollevato un gran polverone, anche mediatico, perché il direttore generale facente funzioni dell’Asp Bernardo Alagna e i vertici del Comune, hanno deciso di non concedere altre proroghe alla coop “Faro 85”, da anni operante all’interno della struttura che si occupa di assistenza a persone con disabilità e di far gestire la struttura “in house” anche col supporto della Messina Social City.

